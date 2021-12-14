Вже понад 5 років Владислав бореться з онкологією

Чоловіку потрібна фінансова допомога, щоб здолати хворобу.

Флакон ліків для Владислава коштує 110 тисяч гривень і таке лікування необхідне, але непосильно дороге для родини.

Чоловік бореться з хворобою Ходжкіна - раком лімфатичної системи, понад 5 років, було пройдено 6 курсів хіміотерапії, але хвороба повернулася. Рецидив підтвердився 2019 року.

«З кожним днем ​​стан погіршується. Біль не припиняється і постійно турбують головні болі, набряки рук і ніг, судоми. Владиславу важко дихати через скупчення рідини біля серця. Нещодавно було проведено консультацію у Національному інституті раку в м. Київ, лікар призначив препарат, який перешкоджає зростанню та поширенню ракових клітин організму», - розповідають рідні чоловіка.

Препарату потрібно понад 45 флаконів, але закупити самостійно родині потрібно лише перших два, далі Владислав потрапить під програму від приватної компанії, яка самостійно закупить решту. Такий шанс на одужання чоловік не може згаяти.

«Без покупки першого флакона лікування не може початися! Другий флакон потрібно придбати через місяць після початку ін'єкції препарату. Мінімум потрібно пройти 4 цикли (12 флаконів). Далі буде призначено ПЕТ/КТ, яка дозволяє оцінити масштаби пухлинного ураження. Якщо дослідження покаже позитивні результати, то після цього потрібно буде трансплантація стовбурових клітин», - додають рідні Владислава.

Зібрати за місяць понад 220 тисяч гривень непосильне завдання для звичайної української родини. Тому вони просять про підтримку будь-якою сумою.

«Ми просимо допомоги у вас, оскільки лише на вас залишилася остання надія! Владиславу всього 49 років, у нього 2 чудових дітей, хлопчик і дівчинка (7 та 13 років), які потребують батька», - додають близькі Владислава.

Реквізити для допомоги:

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ШЕРШНЬОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ