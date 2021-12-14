До України більше ввозять свинини з-за кордону, ніж імпортують

М'ясо везуть з Данії, Польщі та Нідерландів.
За одинадцять місяців 2021 року імпорт свинини до України перевищив експорт удесятеро.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
У Державній митній службі повідомили, що до країни завезли понад 36 тисяч тонн м'яса, що на 36% більше за аналогічний період минулого року.
Україна отримувала свинину з Данії, Польщі та Нідерландів. При цьому експортували свіжого м'яса свинини лише 3 тисячі 600 тонн до Грузії, Китаю та до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як повідомлялося, від другого кварталу наступного року в Україні майже на 50% можуть зрости ціни на м'ясо. Українці вже у 2-3 рази менше споживають мʼяса і молока, ніж європейці.
Читайте також:
- В Україні сповільнилася інфляція, але ціни зросли - Нацбанк
- Зарплати українців підвищились, але не набагато: кому і скільки платили у 2021 році
- Індекс олів'є: скільки цього року коштуватиме для українців приготування новорічного салату