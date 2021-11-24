Експерти прогнозують значне зростання вартості м'яса

Ціна може стати більшою удвічі.

Вже від другого кварталу наступного року в Україні майже на 50% можуть зрости ціни на м'ясо.

Про це повідомив керівник Асоціації м’ясної галузі Микола Бабенко, пише Аgronews.ua.

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За його словами, ще торік удвічі здорожчали корми для тварин. Саме тому у 2021-му свинарі ризикують отримати збитки в 1-2 тис. грн на кожні 100 кг живої маси свиней. Наразі в Україні закупки свиней підприємствами мʼясної галузі 45 грн/кг. Фермери скаржаться на збитки. У багатьох свинарів обівартість свиней з ринковими цінами на корми досягла 45 грн/кг та більше.

Також експерт розповів про ситуацію в ЄС. "У Польщі через зниження цін на свиней до 30 грн/кг, збитки свинокомплексів складають 500 грн на 100 кг живої маси. Собівартість свиней за новими цінами на корми в Польщі виросла до 35 грн/кг", - каже він.

Ціни на мʼясо можуть зрости з другого кварталу 2022 року на 50%. Українці вже у 2-3 рази менше споживають мʼяса і молока, ніж європейці. "Такий ріст цін на мʼясо – це продовольча катастрофа і загроза здоровʼю нації", - наголосив Миколи Бабенко.

Як повідомлялося,ціна на сало побила всі рекорди і воно тепер дорожче, аніж на відбірну свинину. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

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