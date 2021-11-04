В Україні рекордно здорожчало м'ясо: скільки коштує кілограм

В країні зменшується м'ясне виробництво.
На українських ринках та в магазинах рекордно здорожчало м'ясо.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За даними Держстату, найбільше за рік виросло у ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.
Також майже на 20% піднялася вартість кілограму яловичини. Ціна на свинину, порівняно з минулим роком, додала у вартості майже 8%.
За словами експертів, головна причина здорожчання м’яса в Україні – зменшення виробництва, а також здорожчання енергоносіїв. Вони застерігають, що ціни будуть зростати і надалі.
Як повідомлялося, в Україні здорожчали помідори й буряки. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує майже 40 гривень за кілограм. Ціна буряка зросла на 4% і становить майже 9 гривень за кілограм.
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