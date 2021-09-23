Українців попередили про подорожчання "кондитерки": наскільки зростуть ціни

В Україні фіксують падіння виробництва кондитерської продукції.

Ціни в Україні на кондитерські вироби найближчим часом можуть зрости на 5-7%.

Про це сказав президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, повідомляє пресслужба асоціації УНІАНу.

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За його словами, протягом року кондитерська продукція вже подорожчала на 25-30% і продовжить зростання на 5-7% через підвищення цін на газ.

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Водночас від липня фіксують падіння виробництва кондитерської продукції: карамелі та шоколаду - на рекордні 25,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У серпні виробництво впало ще на 12,5%.

"Схожі темпи падіння виробництва спостерігалися хіба що в 2014 році, але тоді це пояснювалося закриттям російського ринку і початком війни", - додав Балдинюк.

Балдинюк висловив думку, що головною причиною різкого скорочення виробництва солодощів стало значне подорожчання цукру українського виробництва, а його імпорт з-за кордону заблокований надвисоким митом.

Тим часом, за перше півріччя поточного року імпорт солодощів в Україні зріс на рекордні 28,8%.

Як повідомлялося, осінь приготувала українцям чимало нових ударів по гаманцях. Зокрема, ціни на продовольство зросли в Україні на 16-17%. Рекордсменами наразі є олія та цукор – зросли на майже 80%.

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