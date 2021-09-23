Ольга Сумська виконає роль харизматичної пліткарки у серіалі 1+1 "Хазяїн"

Акторка зіграє роль яскравої сільської пліткарки Тамари на прізвисько "тамагавка".

Скоро глядачі телеканалу 1+1 побачать новий телевізійній фільм "Хазяїн".

Це - 4-серійний телепродукт, який створюють за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана-Карпенка Карого, адаптований до сучасних реалій життя. Над виробництвом телефільму працює "Основа Фільм Продакшн". Одну з найяскравіших ролей у серіалі зіграє народна артистка України Ольга Сумська.

Легендарна українська акторка зіграє роль яскравої харизматичної сільської пліткарки Тамари на прізвисько "тамагавка". На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що дуже довго чекала на таку характерну роль та подякувала творчій групі за роботу над проєктом.

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"Сиділа, сиділа, так зате ж висиділа нову характерну роль Тамари (вона ж Тамагавка, яка гавкає, якщо треба) у чудовому серіалі "Хазяїн". Дякую моїм прекрасним колегам і всій неймовірній команді за творче натхнення!", - написала Сумська.

Цікаво, що акторці настільки подобається її персонаж, що інколи навіть костюм для знімань Ольга підбирала самостійно. Зокрема, принесла на майданчик жовту кофтинку своєї мами. А коса, з якої зроблена зачіска її героїні, та сама, що була на акторці під час знімань у "Роксолані".

Серіал "Хазяїн" / пресслужба каналу "1+1"

Креативна продюсерка серіалу Валентина Руденко розповіла, що від самого початку відчувала - ця роль створена саме для Ольги Сумської.

"Дуже багато акторів не люблять бути смішними, а Оля просто "купається" у своєму персонажі. Коли вона заходить в кард – вся знімальна група просто лежить від сміху, наскільки вона яскрава, жива, органічна у цій ролі. Вона наскільки переймається роллю, продумує деталі навіть, який вигляд має мати її Тамара, пропонує свої ідею костюму, зачіски. Про таку самовіддачу і енергетику акторів можна лише мріяти", - зазначила Валентина Руденко.

Серіал "Хазяїн" / пресслужба каналу "1+1"

В основі сюжету телефільму вічний конфлікт – взаємостосунки батьків і дітей: Соні та Терентія Пузирів. Після повернення додому з навчання у Гарварді дівчина намагається зрозуміти методи роботи відомого і впливового батька і відкриває для себе багато неприємного. Вихована в любові та повазі до батьків, Соня не одразу наважується піти проти інтересів свого батька. Але врешті-решт вступає з ним у відверте протистояння та буде виборювати справедливість. Її конфлікт із Терентієм Пузирем поглиблюється ще й через те, що Соня не приймає нав’язаного нареченого, якого для неї обрали без її згоди. Натомість Терентій Пузир - сучасний доларовий мультимільйонер, власник аграрного холдингу, вважає себе "хазяїном" краю і людських доль. Він маніпулює та залякує людей, бо прагне зберегти свій вплив і примножити статки, і вперто продовжує зберігати вірність своїм старим підходам, попри те, що світ навколо змінюється. Пузир не помічає, що оточив себе такими ж безпринципними людьми, як і він сам, які у будь-який момент готові зрадити його. Та чи зрозуміє він свої помилки вчасно і чи зможе змінитися – глядачі дізнаються вже незабаром.

Серіал "Хазяїн" / пресслужба каналу "1+1"

У серіалі зіграють відомі актори: народний артист України – Богдан Бенюк та народна артистка України Ольга Сумська, а також Валентина Сергєєва, Катерина Алексєєва, Олег Іваниця, Віктор Жданов, Борислав Борисенко, Ілля Пономаренко, Альберт Малик та інші.

Серіал "Хазяїн" / пресслужба каналу "1+1"

Над виробництвом телепродукту працює "Основа Фільм Продакшн" на замовлення телеканалу 1+1 та платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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