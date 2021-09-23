“Думав, що танки їдуть”: жителів Тернопільщини налякали підземні поштовхи

Землетрус на заході України відчували мешканці чотирьох областей.

Підземні поштовхи, епіцентр яких був на Тернопільщині, на світанку в четвер, 23 вересня, зафіксував головний центр спеціального контролю. Землетрус відчували у радіусі майже 100 км мешканці щонайменше чотирьох областей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Землетрус стався о 6.18 за місцевим часом. Його епіцентром стало село Нагоряни на Тернопільщині, але відчували поштовхи магнітудою 4,3 навіть за сто кілометрів - в обласному центрі. У соцмережах очевидці повідомляли, що особливо сильно трусило у багатоповерхівках. Дверцята меблів відкривалися, посуд дзенькав, ліжка совалися.

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Окрім Тернопільської області, поштовхи відчули також на Івано-Франківщині, Львівщині та Хмельниччині. За попередньою інформацією, землетрус стався на глибині близько 10 кілометрів.

У епіцентрі землетрусу — Нагорянах та навколишніх селах — люди почули, як перед підземними поштовхами щось сильно загриміло. “Я думав, що танки їдуть”, - зізнався один з місцевих мешканців.

У селі в такий час вже не сплять, тому люди добряче налякалися, навіть повибігали з хат. Але поштовхи були нетривалими і це селян заспокоїло. “Довго не тривало, може яких пару секунд - і все. У хаті в мене світильник трусився і стіни здригнулися”, - розповідала одна з мешканок.

Староста села Олександра Конет розповідає, що теж налякалася. Каже, першою думкою було, що вибухнув котел і будинок валиться. На щастя, землетрус минув без наслідків - ні руйнувань, ні потерпілих.

Як розповів заступник директора з наукової роботи Інституту Геофізики НАНУ Олександр Кензера, за потужністю цей землетрус був середнім. Загроза підземних поштовхів, за його словами, на Передкарпатті існує завжди, адже ця територія лежить у зоні сейсмоактивного поясу нашої планети.

“Це фактично край євразійської платформи. Тут також величезні напруження, але вони реалізуються у дрібніших землетрусах”, - пояснив науковець.

Тож, найімовірніше, ці підземні поштовхи були не останні. Щоправда, коли струсоне наступного разу - передбачити неможливо.

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