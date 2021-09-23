Украинцев предупредили о подорожании "кондитерки": насколько вырастут цены

В Украине фиксируют падение производства кондитерской продукции.

Цены в Украине на кондитерские изделия в ближайшее время могут вырасти на 5-7%.

Об этом сказал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, сообщает пресс-служба ассоциации УНИАНу.

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По его словам, в течение года кондитерская продукция уже подорожала на 25-30% и продолжит рост на 5-7% из-за повышения цен на газ.

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В то же время с июля фиксируют падение производства кондитерской продукции: карамели и шоколада — на рекордные 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе производство упало еще на 12,5%.

"Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", — добавил Балдинюк.

Балдинюк высказал мнение, что главной причиной резкого сокращения производства сладостей стало значительное подорожание сахара украинского производства, а его импорт из-за рубежа заблокирован сверхвысоким пошлиной.

Между тем, за первое полугодие текущего года импорт сладостей в Украине вырос на рекордные 28,8%.

Как сообщалось, осень приготовила украинцам немало новых ударов по кошелькам. В частности, цены на продовольствие выросли в Украине на 16-17%. Рекордсменами сейчас является масло и сахар — выросли на почти 80%.

Напомним, в Украине до конца года может вырасти цена на гречку. Насколько и почему возрастет цена, читайте здесь.

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