Молодик 4 листопада 2021: що на нас чекає в цей час

Молодик 4 листопада 2021: що на нас чекає в цей час

4 листопада о 23:14 за київським часом на нічному небі з'явиться Новий Місяць. Не менш сильним буде також і 5 листопада — перша місячна доба, яка починається з моменту Молодого Місяця.

Відбудеться ця астрологічна подія в енергетично потужному знаку Зодіаку – у Скорпіоні. Всі люди відчують його вплив найближчими днями до і після Молодика, який сприяє усвідомленням, проясненню ситуацій, але це може супроводжуватися сильними емоціями та душевними стражданнями, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Молодик у Скорпіоні 4 листопада відбувається в 13-му градусі Скорпіона. Місячний місяць, що почався, — це період подолання, трансформації, прориву, оновлень і кардинальних змін.

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Число 13 за нумерологією — дуже складне, динамічне, "ядерне число". Роль 13 — зруйнувати те, що зжило себе чи застаріло. Воно чітко визначає, зібравши інформацію за сферами прихованими та непроявленими, що необхідно змінити. Особливістю сили впливу 13 є його неподільність ("ядерність"), тому логічним стають саме доленосні, різкі вщент, зміни і перевороти.

Молодий місяць у Скорпіоні змусить багатьох людей інакше подивитися на звичні життєві обставини, матеріальні справи та особисті взаємини. Питання, пов'язані із загальним капіталом, спільними ресурсами, виходять на перший план у найближчий місячний місяць. Новий Місяць у Скорпіоні спонукає людей поринути глибоко у всі почуття та переживання. Багатьом хочеться глибоких і сильних емоцій, що тягне до фундаментальних змін, навіть якщо це нелегко.

Цей Молодий місяць змінить життя більшості людей. Опозиція Молодика з ретроградним Ураном, планетою несподіванок і революційних перетворень, віщує великі зміни, тому не варто чинити опір його сильному впливу, що оновлює. Найправильніше рішення — йти назустріч змінам і не триматися за те, що більше не здатне розвиватися.

Уран перебуває у знаку Тельця, що характеризує матеріальні питання, гроші, майно. Опозиція (Двійка — 2) символізує два початку, дві протилежності, відмінність та взаємодію, як Ян та Інь. Проявляти себе поєднання Сонця і Місяця з Ураном у цьому аспекті будуть аналогічно: через протистояння, протиріччя, перешкоди до створення цілого. Двійка — активне джерело коливань, тому опозиція пов'язана з розривами, руйнуваннями як видом випробування, пройшовши через які, людина отримує доповнення, компенсацію і гармонію. Опозиція Молодика та Урану вимагає зробити вибір у найближчий місячний місяць, для багатьох він буде непростим.

Особливо насиченими будуть 4 та 5 листопада – це дні емоційного екстриму, конфліктів між представниками різних поколінь. Виникають критичні, стресові ситуації, які при цьому активізують явні та приховані ресурси організму. Багато людей цими днями самі схильні створювати ситуації, насичені переживаннями. Посилюється потреба виявити свою волю, ініціативу, діяти прихованими методами, доводити свою правоту. Скинути напруженість, що накопичилася, допоможуть фізичні вправи. Також цей час ідеально підходить для інтенсивних стосунків із романтичним партнером. Сильні емоції, підвищена активність зроблять цей час незабутнім.

Задіяні Молодиком знаки Зодіаку Телець і Скорпіон (2-й та 8-й знак, жіночі) розташовані навпроти одне одного. Їх називають матеріальна вісь, чи вісь обміну енергією, торгівлі, багатства, запасів, накопичення, ресурсів.У цій парі Телець накопичує та зберігає спокій, відповідає за матеріальні багатства та особистий добробут. Оскільки Уран перебуває у Тельці, його планетарні впливи призведуть до різких поворотів у фінансовій сфері, у питаннях матеріальних та духовних цінностей. До того ж це відбуватиметься у глобальних масштабах – змінюються економічні відносини між державами, регіональними угрупованнями, фінансовими корпораціями, банками. Перетворюється на все, що стосується міжнародних валютно-фінансових, торгових та інших відносин між організаціями, містами, країнами.

Скорпіон – опозиція Тельця, витрачає чи вкладає гроші, приносить внутрішнє занепокоєння, відповідає за духовні та метафізичні багатства, колективні гроші у вигляді банківської системи. Це матеріальне та духовне, готівкові та безготівкові кошти, банківський рахунок. Молодий місяць у Скорпіоні принесе багато протиріч, але водночас є шанс знайти те, що вас доповнить, якщо зрозуміти і прийняти енергетичний потенціал Молодого місяця 4 листопада.

До 22 листопада Сонце перебуває у знаку Скорпіона, від 6 до 24 листопада — Меркурій у цьому знаку, а загальне тло створює транзит Марса Скорпіоном від 30 жовтня до 12 грудня. А це означає, що крім Молодика, знак Скорпіона включений трьома іншими небесними тілами, тому листопад для всіх виявиться емоційно напруженим, ситуації руйнування і перетворення є природним і нормальним життєвим явищем найближчим часом. У деяких людей виявляться різні окультні здібності – у період активних енергій Скорпіона зростає інтерес до містики та всього незвичайного, потойбічного.

Скорпіон пов'язаний із темами життя та смерті, відродження у новій якості, тому люди, які перебувають у критичному становищі, можуть відчути погіршення. У листопаді відбувається значно більше подій, пов'язаних із катастрофами, зі смертю близьких, душевним болем чи розривом стосунків.

У багатьох є відчуття, що навколишній світ нестабільний і легко піддається руйнуванню. Але дуже важливо не переступити межу і не втратити себе цього складного місячного місяця. Адже він також буде ознаменований Місячним затемненням у Тельці 19 листопада. До цього дня необхідно визначити ситуації, в яких ви зможете самостійно створювати міцну матеріальну базу, заробляти, цінувати власне майно.

Життєво важливе завдання для такої людини – знайти міцний ґрунт під ногами. Але це неможливе без взаємообміну з іншими людьми. Вміння будувати стосунки – це вміння жити. Якщо з цим проблема, то необхідно серйозно опрацювати питання до початку коридору затемнень (19 листопада – 4 грудня). Створюючи стабільні, корисні одне одному взаємини з оточенням, людина значно рідше потрапляє у критичні ситуації, навіть у складні та небезпечні періоди, як, наприклад, листопад 2021 року.

Молодий місяць у Скорпіоні створить ситуації, у яких доводиться враховувати колективні потреби і ділитися своїми цінностями — як матеріальними, і духовними. Багато хто навчається йти на ризик, водночас загострюється критичний погляд на навколишню дійсність. Конфліктні стосунки та безперспективні особисті чи ділові взаємини приходять до свого логічного завершення.

Молодий місяць у Скорпіоні відкриє новий розділ у житті кожної людини, підкаже, яка сфера життя потребує глибоких перетворень. Опозиція з Ураном дасть величезну потребу у свободі, свіжість сприйняття навколишнього світу та вихід за межі залежності. Найближчі дні після Молодика супроводжуються підвищенням емоційного фону через внутрішні переживання, підозри, трансформації.

Знак Скорпіона символізує переродження, символ якого — птах Фенікс нагадує, що будь-яке відродження, однак пов'язані зі смертю. Адже, щоб почати щось нове, треба відпустити те, що вже зжило себе і заважає руху вперед. Розчищення життєвого простору від старих форм, колишніх умов та рівнів стабільності — найважливіша та необхідна умова на шляху розвитку.

Кризові події цього місячного місяця змушують усвідомити та трансформувати ті самі глибинні причини, які утримують там, де некомфортно. Навчившись планувати, грамотно розпоряджатися спільними ресурсами, брати відповідальність не лише за себе, а й за колектив, у результаті кожен зможе відкрити для себе нові перспективи та можливості – з'явиться реальний шанс перейти на новий, якісніший рівень життя.

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