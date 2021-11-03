Осінь 2021: рекомендації астрологині на 4 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Молодий місяць, який відбудеться о 21 годині 15 хвилин за Гринвічем (о 23 годині 15 хвилин за київським часом) у королівському градусі Скорпіона, збігатиметься з сильною позицією Марса – планети воєн та агресії, як на світовому, так і на особистісному рівні. Через два дні, 6 листопада, ще дві планети змінять своє становище: Меркурій увійде на знак Скорпіона, а Венера – на знак Козорога, в якому перебуватиме до початку березня 2022 року. Цей час сприятливий для закріплення вже наявних взаємин, тому його необхідно використовувати для укладання шлюбу та підписання шлюбного договору.

Договір про співробітництво, підписаний під впливом такої зіркової конфігурації, обіцяє стабільність і тривалість у стосунках, успіх у бізнесі. Венера, проходячи знаком Козорога, може спровокувати службовий роман. Будь-які стосунки – як професійні, так і особисті – у цей час будуть забарвлені меркантильністю, тому, побачивши, що хтось звертає увагу, потрібно запитати: "Навіщо йому це потрібно?" Представники знаку Козорога користуватимуться особливою популярністю у протилежної статі – під впливом Плутона вони будуть зжаватися надзвичайно сексуальними.

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