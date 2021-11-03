Станція метро в Харкові потрапила до New York Times

Станція метро в Харкові потрапила до New York Times

Фотограф полюбляє фотографувати підземки в усьому світі.

У період з 2014 по 2020 рік фотограф Френк Херфорд відвідав понад 770 станцій метро, збудованих за радянських часів у 19 містах. Він побував у Харкові, де зробив фото станції метро "Київська".

Кілька світлин фотографа, серед яких і світлина харківської станції, розмістили на сторінці New York Times в інстаграм.

Фотограф робив світлини підземок в Україні, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії Узбекистані і Росії. Також він фотографував метро у Бухаресті, Будапешті та Празі.

Його метою є створити архів фото підземок на згадку.

"Майже в кожному місті, яке я відвідав, мені ставили одне й те ж запитання: "Чому ти тут фотографуєш?", - розповідає автор світлин.

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