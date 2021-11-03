Станция метро в Харькове попала в New York Times

Фотограф любит фотографировать подземки по всему миру.
В период с 2014 по 2020 год фотограф Фрэнк Херфорд посетил более 770 станций метро, построенных в советское время в 19 городах. Он побывал в Харькове, где сделал фото станции метро "Киевская".
Несколько фотографий, среди которых и фотография харьковской станции, разместили на странице New York Times в инстаграм.
Фотограф делал снимки подземок в Украине, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Армении Узбекистане и России. Также он фотографировал метро в Бухаресте, Будапеште и Праге.
Его целью является создать архив фото подземок на память.
"Почти в каждом городе, который я посетил, мне задавали один и тот же вопрос: "Почему ты здесь фотографируешь?", — рассказывает автор фотографий.
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