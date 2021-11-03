Солистка Artik & Asti впервые объяснила, почему ушла из группы

Группа просуществовала 10 лет.

Солистка Artik & Asti Анна Дзюба, которая недавно ушла из группы, объяснила причину своего решения.

Певица говорит, что никто не виноват в том, что коллектив распался. Просто им пора двигаться дальше отдельно.

"Группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была очень хорошая и мощная история. Мы встретились, выросли и добились больших результатов. Я благодарна Artik за все, что мы сделали вместе и прошли", – говорит артистка на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Artik & Asti / instagram.com/artik

К слову, она пока не рассекречивает свои планы на будущее. Анна только говорит, что "время покажет". А вот Артем уверяет, что группа продолжит свое существование. Правда, с новой солисткой. Также он заявил, что уважает такое решение Ани.

"Я отношусь к Ане только положительно. Все-таки 10 лет — это не мало. К сожалению, ничего нет вечного. Наверное, нам пора разойтись. Я не могу насильно держать человека", — говорит продюсер.

Отметим, недавно коллектив давал интервью, в котором Артем сообщил, что, возможно, Анна уйдет из группы. Впрочем, артистка в свою очередь уверяла, что вероятность такого решения всего 1%.

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