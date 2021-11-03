В Виннице по программе Зеленского ускорят сдачу в эксплуатацию важных больниц

В Винницкой городской клинической больнице скорой медицинской помощи завершаются работы по достройке нового корпуса площадью 3,5 тыс. кв. м.

Обновление медицинской инфраструктуры в городе проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Новый корпус больницы помогали проектировать итальянские специалисты. Здесь будут расположены приемно-диагностическое отделение, противошоковая палата, отделение интенсивной терапии, а также четыре операционных блока. Больницу оснастили рентген-аппаратом, УЗИ-аппаратом и компьютерным томографом. Также готовы помещения для ангиографа и МРТ. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого месяца.

"Строительство корпуса было начато четыре года назад. Это очень долго. Мы в рамках Большой стройки по стране привыкли строить за один год. Если у вас есть другие важные объекты, на которые не хватает средств, то государство поможет с финансированием для ускорения, чтобы жители столько не ждали", – подчеркнул, обращаясь к местной власти, заместитель руководителя ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, осмотрев объект.

Ремонтом также была охвачена часть помещений старого корпуса больницы. В обновленном учреждении предусмотрено 320 коек круглосуточного стационара и два реанимационных отделения.

Что касается уже сданных объектов, то в Виннице уже открыт реконструированный Подольский региональный центр онкологии, работы в котором прошли в рамках "Большой стройки". Там были достроены два этажа терапевтического корпуса, что позволило увеличить количество мест в отделении химиотерапии с 60 до 100. Кроме того, химиотерапевтический корпус оснастили новым лифтом и современным оборудованием.

По словам Кирилла Тимошенко, также планируется в ближайшее время решить проблемы с кардиологическим центром в Виннице: там есть проблемы с подрядчиками, а сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

"На следующую неделю мы запланировали встречу в Офисе Президента с главой области и с мэром города. Будем общаться и пытаться понять, что нам нужно сделать, чтобы Винница наконец-то получила кардиоцентр", – заявил он.

Напомним, ранее Президент Зеленский сообщил, в рамках "Большой стройки" в этом году стартовал проект, имеющий целью создание больниц нового формата в каждой области страны.

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