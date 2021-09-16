Коклюш у детей: симптомы и лечение

Как отличить ОРВИ от коклюша, ведь симптомы коклюша могут ничем не отличаться от симптомов острых респираторных вирусных заболеваний. Рассказываем, почему коклюш опаснее простуды.

Отличительной особенностью коклюша является приступообразный кашель без остановки.

Коклюш – это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему. Основной симптом заболевания - сильный приступообразный кашель. Почему это опасно для детей? И как коклюш лечить - далее в материале.

Коклюш: его симптомы

Основным симптомом коклюша является приступообразный кашель, который буквально изводит ребенка.

Из-за чего возникает кашель? При инфицировании особой коклюшной палочкой - мелкой, неподвижной, неустойчивой во внешней среде бактерией Bordetella pertussis, выделяется токсин, который воздействует на ЦНС (центральная нервная система) ребенка.

Токсин Bordetella pertussis раздражает рецепторы слизистых носоглотки и запускает кашлевой рефлекс, из-за чего начинаются приступы судорожного кашля.

Кашель при коклюше почти невозможно остановить ни с помощью лекарств, ни с помощью процедур. Некоторые помогают, но ненадолго.

Коклюш у детей развивается чаще всего. Связано это, в основном, с тем, что взрослые переболели коклюшем или были привиты.

Bordetella pertussis

Как проявляется коклюш, если есть прививка

Если привитый человек, все же заболевает коклюшем, то, как правило, симптомы заболевания будут легкими. В таком случае коклюш будет напоминать обычное вирусное заболевание.

У больного слегка поднимется температура, проявится легкий ринит и кашель.

Взрослые болеют всего в 5% всех случаев инфекции. А дети заражаются коклюшем от подростков и взрослых, которые переносят коклюш на ногах, так как симптомы заболевания стерты.

Как переносится коклюш, если нет прививки

Непривитые дети до 7 лет - основная группа болеющих коклюшем.

Если ребенок не вакцинирован от коклюша, болезнь переносится тяжело.

Первые 7-10 дней отличить коклюш у детей от обычного ОРВИ сложно. Заболевание протекает умеренно, с насморком, чиханием, умеренным повышением температуры и, конечно же, кашлем.

Диагностируют коклюш по характеру кашля. Как правило, на ранних стадиях заболевания кашель носит приступообразный характер. При этом остановить кашель невозможно никакими противокашлевыми средствами (в отличие от ОРВИ или бронхита).

Последующие 10-15 дней коклюш сопровождается выраженными приступами кашля, при которых отмечается выделение вязкой мокроты. При этом лицо больного краснеет из-за большого напряжения, также начинаются носовые кровотечения и кровоизлияния в склеры.

Такие приступы особенно опасны для маленьких детей. Так, в некоторых случаях приступы кашля при коклюше могут привести к остановке дыхания у ребенка, поэтому необходимо находиться рядом с больным ребенком и держать связь с врачом.

Коклюш: анализы

Коклюш сложно диагностировать по общему анализу крови. Он малоинформативен и неспецифичен. В катаральном периоде в лейкоцитарной формуле общего анализа крови может наблюдаться сдвиг в сторону увеличения количества лимфоцитов,

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) нормальная или умеренно повышенная. У ослабленных или привитых детей, а также у взрослых изменения в общем анализе крови могут отсутствовать.

Наиболее точным видом диагностики коклюша считается ПЦР - полимеразная цепная реакция.

У ребенка берут мазок из носа и ротовой полости.

Этот анализ позволяет идентифицировать возбудителя в мазках из носоглотки, мокроте, бронхиальных смывах.

Также информативен непрямой метод ИФА (иммуноферментный анализ), посредством которого определяют наличие или отсутствие защитных антител (иммуноглобулинов М и G) к возбудителю коклюша.

ПЦР

Лечение коклюша у детей

Даже если больному с коклюшем были назначены антибиотики и патогенный возбудитель был полностью уничтожен, то приступы кашля могут длиться еще до 2-3 месяцев.

Легкие и неосложненные формы коклюшной инфекции лечат амбулаторно. Показаниями к госпитализации у детей и у взрослых являются:

среднетяжелые и тяжелые формы коклюша;

наличие осложнений и/или тяжелых сопутствующих заболеваний;

возраст (дети до 1 года, а также непривитые дети до 2 лет).

Лечение коклюша у детей до года осуществляется в стационаре независимо от степени тяжести заболевания, так как приступы кашля часто сопровождаются эпизодами апноэ (остановки дыхания). Вследствие недостатка кислорода (гипоксии) при апноэ могут развиваться судороги и отек головного мозга, которые могут закончиться смертью ребенка.

Лечение коклюша с помощью препаратов

Медикаментозное лечение коклюшной инфекции определяется тяжестью ее течения. Стартовыми препаратами при коклюше являются антибиотики - макролиды (эритромицин, азитромицин, рокситромицин), которые назначаются в соответствии с возрастом в виде таблеток или инъекций.При противопоказаниях к макролидам назначают антибиотики других групп (ампициллин, цефалоспорины). Курс приема антибиотиков при коклюше длится 14 дней.

Антибиотики не влияют на количество и тяжесть приступов в спазматическом периоде, однако способствуют элиминации коклюшной палочки из организма больного и предупреждению распространения инфекции в окружающую среду.

Противокашлевые препараты при коклюше малоэффективны.

Чтобы облегчить приступы кашля назначают симптоматическое лечение: отхаркивающие, антигистаминные, успокаивающие препараты, гормоны, аминофиллин, кислородную терапию и т.д..

Лечение коклюша у детей и взрослых требует особого режима - больному нужны покой, внимание и забота. Никаких психоэмоциональных и физических нагрузок.

В статье были использованы следующие научные материалы:

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