10-летняя дочь Ани Лорак озадачила матами на видео отца

Экс-муж артистки повез дочь на отдых.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Буковель.

С собой мужчина взял невесту Лилию и дочь от Лорак, 10-летнюю Софию. Там отец решил прокатиться с девочкой на местном аттракционе. А видео развлечения Мурат запостил у себя в Instagram.

Судя по ролику, 10-летней Софийке было немного страшно. Ведь пока они ехали, девочка выдала, вероятно, все нецензурные слова, которые знала. "и*пт", "г*вно*б", "ж*па" – говорит в видео дочь Лорак. В конце покатушек София отметила: "Вообще прикольно, мне понравилось".

Вполне возможно, что когда девочка матюкалась, отец не услышал мата и в этот момент громко смеялся. Тем не менее, видео Мурат в фотоблоге разместил.

Фолловеры страницы Налчаджиоглу были поражены знаниями Софии в ненормативной лексике: "какой словарный запас, мама не слышала", "как так можно материться", "мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится... Или сейчас это норма у детей?".

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