10-річна донька Ані Лорак спантеличила матюками на відео батька

Ексчоловік артистки повіз доньку на відпочинок.

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вирушив на відпочинок до Буковеля.

З собою чоловік взяв наречену Лілію та доньку від Лорак, 10-річну Софію. Там батько вирішив покататися з дівчинкою на місцевому атракціоні. А відео розваги Мурат запостив у себе в Instagram.

Судячи з ролику, 10-річній Софійці було дещо страшно. Адже поки вони їхали, дівчинка видала, певно, всі нецензурні слова, які знала. " "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" – говорить у відео донька Лорак. Наприкінці покатушок Софія зазначила: "Взагалі прикольно, мені сподобалося".

Цілком можливо, що коли дівчинка сварилася, батько не почув матюків і в цей момент голосно сміявся. Проте, відео Мурат у фотоблогу таки розмістив.

Фоловери сторінки Налчаджиоглу були вражені знаннями Софії у ненормативній лексиці: "який словниковий запас, мама не чула", "як так можна матюкатися", "мама публічна людина, а дівчинка як чоботар матюкається… Або зараз це норма у дітей?".

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