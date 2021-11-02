Ілона Гвоздьова відповіла, чи боїться втратити роботу в шоубізнесі через свої висловлювання

Ілона Гвоздьова відповіла, чи боїться втратити роботу в шоубізнесі через свої висловлювання

Нещодавно танцівниця публічно посварилася з MELOVIN.

Хореографиня Ілона Гвоздьова відповіла, чи боїться втратити роботу на ТБ та місце в шоубізнесі через свої погляди та висловлювання.

Так, знаменитість заявила, що вважає себе професійною танцівницею з великим досвідом праці на ТБ. Втім, якщо знадобиться, Гвоздьова говорить, що готова працювати будь-ким.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

"Можу і на базарі торгувати, і на городі копати, і на сцені танцювати, і червоною доріжкою пройтися", - запевняє хореографиня.

До слова, Ілона не боїться втратити роботу на телебаченні. Також вона й надалі буде відстоювати свою точку зору. Зірка запевняє, що завжди говорить правду.

"Крім хвороби та смерті близьких не боюся нічого", - додала Гвоздьова.

MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова / instagram.com/tanci1plus1

Зазначимо, нещодавно танцівниця публічно посварилася з учасником "Танців з зірками" MELOVIN. Вона звинуватила його в тому, що він неналежно тренувався на репетиціях. Артист своєю чергою дав гідну відповів танцівниці та назвав її лицеміркою.

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