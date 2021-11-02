У Краматорську жінка облила чоловіка окропом: він помер

Між чоловіком та жінкою стався конфлікт.
У м. Краматорськ Донецької області жінка під час конфлікту облила чоловіка окропом. Потерпілий помер.
Про це повідомили в Нацполіції Донецької області.
За даними слідства, чоловік та жінка розпивали алкоголь. Між ними стався конфлікт. Тоді жінка підігріла воду та облила нею свого знайомого.
Наступного дня потерпілого знайшли мертвим. У нього було 40% опіків тіла.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілої особи). Також вона перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, під Полтавою трирічний хлопчик вилив на себе окріп.
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