Під Полтавою трирічний хлопчик вилив на себе окріп

Потерпіла дитина у реанімації.
У Кременчуці Полтавської області маленька дитина потрапила до лікарні. У 3-річного хлопчика опіки тіла.
Про це повідомило місцеве видання з посиланням на службу оперконтролю мерії Кременчука.
Відомо, що нещасний випадок із малюком стався вчора, 6 червня. Зазначається, що хлопчик вилив на себе окріп.
У результаті дитину ушпиталили до місцевої лікарні. Медики діагностували у потерпілого термічний опік обличчя, шиї, рук. Пошкодження до 12%, діагностовано другу ступінь опіків.
Госпіталізований перебуває у реанімаційному відділенні.
Нагадаємо, раніше в Кременчуці з однорічною дитиною стався нещасний випадок. Немовля отримало опіки ніг.
А у Чернівецькій області 1-річна дівчинка випадково вилила на себе гаряче молоко, через що отримала опіки.
Як повідомлялося, у Вінницькій області до лікарні доправили 4-річну дитину з сильними опіками. Попередньо, малюк грався з сірниками, і на ньому зайнявся синтетичний одяг.