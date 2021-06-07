Під Полтавою трирічний хлопчик вилив на себе окріп

Потерпіла дитина у реанімації.

У Кременчуці Полтавської області маленька дитина потрапила до лікарні. У 3-річного хлопчика опіки тіла.

Про це повідомило місцеве видання з посиланням на службу оперконтролю мерії Кременчука.

Також читайте Побутові опіки: які бувають і як з ними боротися

Відомо, що нещасний випадок із малюком стався вчора, 6 червня. Зазначається, що хлопчик вилив на себе окріп.

У результаті дитину ушпиталили до місцевої лікарні. Медики діагностували у потерпілого термічний опік обличчя, шиї, рук. Пошкодження до 12%, діагностовано другу ступінь опіків.

Госпіталізований перебуває у реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, раніше в Кременчуці з однорічною дитиною стався нещасний випадок. Немовля отримало опіки ніг.

А у Чернівецькій області 1-річна дівчинка випадково вилила на себе гаряче молоко, через що отримала опіки.

Як повідомлялося, у Вінницькій області до лікарні доправили 4-річну дитину з сильними опіками. Попередньо, малюк грався з сірниками, і на ньому зайнявся синтетичний одяг.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання