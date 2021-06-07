У Пакистані зіткнулись два пасажирські потяги: щонайменше 30 загиблих

Один з потягів зійшов з рейок, а в нього врізався інший.

На півдні Пакистану зіткнулись два пасажирські потяги.

Про це роповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

Також читайте 11 загиблих і майже сотня постраждалих: у Єгипті пасажирський потяг зійшов з рейок

Зараз відомо про щонайменше 30 загиблих. Рятувальники кажуть, що їхня кількість може зрости, адже під уламками залишаються люди. Скільки людей поранено – невідомо.

За попередньою інформацією, один з потягів зійшов з рейок, а в нього врізався інший. На місці працюють медики та поліція. Що стало причиною катастрофи, з’ясовують.

Новини світу: у Пакистані зіткнулись два пасажирські потяги

Як повідомлялося раніше, у південно-західному пакистанському місті Чаман стався теракт. Вибухнуло, коли дорогою їхав автомобіль з місцевим політиком. Внаслідок вибуху він не постраждав. Натомість вибух забрав життя шести людей. Крім того, 15 отримали поранення різного ступеня важкості.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання