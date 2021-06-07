Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячі.
В Україні станом на ранок 7 червня зафіксовано 535 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще 1 743 одужали. Було проведено 17 591 тест.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
209125
|
87
|
5131
|
4
|
185282
|
231
|
Вінницька
|
70700
|
11
|
1673
|
1
|
67840
|
111
|
Волинська
|
61629
|
17
|
1166
|
0
|
58824
|
86
|
Дніпропетровська
|
134384
|
47
|
4297
|
11
|
124942
|
133
|
Донецька
|
89751
|
5
|
2278
|
0
|
85506
|
46
|
Житомирська
|
87961
|
29
|
1759
|
3
|
84930
|
44
|
Закарпатська
|
61807
|
8
|
1595
|
0
|
59295
|
20
|
Запорізька
|
103644
|
0
|
2370
|
0
|
98471
|
66
|
Івано-Франківська
|
86411
|
8
|
2066
|
3
|
82911
|
22
|
Київська
|
126073
|
52
|
2698
|
0
|
120504
|
62
|
Кіровоградська
|
20411
|
3
|
814
|
3
|
18006
|
8
|
Луганська
|
26276
|
5
|
907
|
1
|
24398
|
1
|
Львівська
|
136466
|
19
|
3593
|
0
|
130377
|
48
|
Миколаївська
|
69119
|
78
|
1815
|
0
|
66183
|
66
|
Одеська
|
139842
|
12
|
2922
|
0
|
132743
|
102
|
Полтавська
|
77195
|
3
|
1810
|
0
|
74051
|
1
|
Рівненська
|
78781
|
42
|
1185
|
1
|
76034
|
3
|
Сумська
|
77263
|
8
|
1298
|
0
|
74325
|
17
|
Тернопільська
|
69730
|
25
|
1182
|
0
|
67153
|
228
|
Харківська
|
147390
|
10
|
3367
|
5
|
138618
|
350
|
Херсонська
|
35152
|
20
|
1095
|
0
|
32106
|
39
|
Хмельницька
|
88267
|
4
|
1836
|
0
|
84530
|
14
|
Черкаська
|
81056
|
19
|
1263
|
0
|
76724
|
15
|
Чернівецька
|
79539
|
19
|
1777
|
1
|
76753
|
30
|
Чернігівська
|
57080
|
4
|
1318
|
0
|
54465
|
0
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 215 052 особи.
- Одужало – 2 094 971.
- Летальних випадків – 51 215.