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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячі.

В Україні станом на ранок 7 червня зафіксовано 535 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще 1 743 одужали. Було проведено 17 591 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

209125

87

5131

4

185282

231

Вінницька

70700

11

1673

1

67840

111

Волинська

61629

17

1166

0

58824

86

Дніпропетровська

134384

47

4297

11

124942

133

Донецька

89751

5

2278

0

85506

46

Житомирська

87961

29

1759

3

84930

44

Закарпатська

61807

8

1595

0

59295

20

Запорізька

103644

0

2370

0

98471

66

Івано-Франківська

86411

8

2066

3

82911

22

Київська

126073

52

2698

0

120504

62

Кіровоградська

20411

3

814

3

18006

8

Луганська

26276

5

907

1

24398

1

Львівська

136466

19

3593

0

130377

48

Миколаївська

69119

78

1815

0

66183

66

Одеська

139842

12

2922

0

132743

102

Полтавська

77195

3

1810

0

74051

1

Рівненська

78781

42

1185

1

76034

3

Сумська

77263

8

1298

0

74325

17

Тернопільська

69730

25

1182

0

67153

228

Харківська

147390

10

3367

5

138618

350

Херсонська

35152

20

1095

0

32106

39

Хмельницька

88267

4

1836

0

84530

14

Черкаська

81056

19

1263

0

76724

15

Чернівецька

79539

19

1777

1

76753

30

Чернігівська

57080

4

1318

0

54465

0

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 215 052 особи.
  • Одужало – 2 094 971.
  • Летальних випадків – 51 215.

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