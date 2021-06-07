Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячі.

В Україні станом на ранок 7 червня зафіксовано 535 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще 1 743 одужали. Було проведено 17 591 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 209125 87 5131 4 185282 231 Вінницька 70700 11 1673 1 67840 111 Волинська 61629 17 1166 0 58824 86 Дніпропетровська 134384 47 4297 11 124942 133 Донецька 89751 5 2278 0 85506 46 Житомирська 87961 29 1759 3 84930 44 Закарпатська 61807 8 1595 0 59295 20 Запорізька 103644 0 2370 0 98471 66 Івано-Франківська 86411 8 2066 3 82911 22 Київська 126073 52 2698 0 120504 62 Кіровоградська 20411 3 814 3 18006 8 Луганська 26276 5 907 1 24398 1 Львівська 136466 19 3593 0 130377 48 Миколаївська 69119 78 1815 0 66183 66 Одеська 139842 12 2922 0 132743 102 Полтавська 77195 3 1810 0 74051 1 Рівненська 78781 42 1185 1 76034 3 Сумська 77263 8 1298 0 74325 17 Тернопільська 69730 25 1182 0 67153 228 Харківська 147390 10 3367 5 138618 350 Херсонська 35152 20 1095 0 32106 39 Хмельницька 88267 4 1836 0 84530 14 Черкаська 81056 19 1263 0 76724 15 Чернівецька 79539 19 1777 1 76753 30 Чернігівська 57080 4 1318 0 54465 0

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 215 052 особи.

Одужало – 2 094 971.

Летальних випадків – 51 215.

Новини світу: COVAX опинилася під загрозою – вакцини від коронавірусу не вистачає

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання