Авіакатастрофа МН17: суд починає розглядати справу по суті

Серед ключових запитань - це зброя, якою збили літак малазійських авіаліній, а аткож місце запуску ракети.

Сьогодні у Нідерландах суд розглядатиме справу збитого МН17 у липні 2014 року на Донбасі по суті.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 травня.

Серед ключових запитань - це зброя, якою збили літак малазійських авіаліній, місце запуску ракети та роль у збитті чотирьох підсудних. Блок цих слухань триватиме до 25 червня.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що судно збили ракетно-зентіним комплексом "Бук" російського виробництва. Нині серед підсудних у цій справі троє росіян: Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Напередодні, щоб привернути увагу до засідання й ушанувати пам'ять жертв катастрофи, біля російського посольства у Гаазі встановили 298 білих стільців. Ініціативна група влаштовує таку акцію вже вчетверте.

Новини світу: у Нідерландах суд розглядатиме справу збитого МН17 по суті

Катастрофа за участі літака малазійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на облавку, загинули.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

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