Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 7 июня зафиксирован 535 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1743 выздоровели. Был проведен 17 591 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 209125 87 5131 4 185282 231 Винницкая 70700 11 1673 1 67840 111 Волынская 61629 17 1166 0 58824 86 Днепропетровская 134384 47 4297 11 124942 133 Донецкая 89751 5 2278 0 85506 46 Житомирская 87961 29 1759 3 84930 44 Закарпатская 61807 8 1595 0 59295 20 Запорожская 103644 0 2370 0 98471 66 Ивано-Франковская 86411 8 2066 3 82911 22 Киевская 126073 52 2698 0 120504 62 Кировоградская 20411 3 814 3 18006 8 Луганская 26276 5 907 1 24398 1 Львовская 136466 19 3593 0 130377 48 Николаевская 69119 78 1815 0 66183 66 Одесская 139842 12 2922 0 132743 102 Полтавская 77195 3 1810 0 74051 1 Ровенская 78781 42 1185 1 76034 3 Сумская 77263 8 1298 0 74325 17 Тернопольская 69730 25 1182 0 67153 228 Харьковская 147390 10 3367 5 138618 350 Херсонская 35152 20 1095 0 32106 39 Хмельницкая 88267 4 1836 0 84530 14 Черкасская 81056 19 1263 0 76724 15 Черновицкая 79539 19 1777 1 76753 30 Черниговская 57080 4 1318 0 54465 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2215052 человека.

Выздоровели — 2094971.

Летальных случаев — 51215.

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