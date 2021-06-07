Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 7 июня зафиксирован 535 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1743 выздоровели. Был проведен 17 591 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
209125
|
87
|
5131
|
4
|
185282
|
231
|
Винницкая
|
70700
|
11
|
1673
|
1
|
67840
|
111
|
Волынская
|
61629
|
17
|
1166
|
0
|
58824
|
86
|
Днепропетровская
|
134384
|
47
|
4297
|
11
|
124942
|
133
|
Донецкая
|
89751
|
5
|
2278
|
0
|
85506
|
46
|
Житомирская
|
87961
|
29
|
1759
|
3
|
84930
|
44
|
Закарпатская
|
61807
|
8
|
1595
|
0
|
59295
|
20
|
Запорожская
|
103644
|
0
|
2370
|
0
|
98471
|
66
|
Ивано-Франковская
|
86411
|
8
|
2066
|
3
|
82911
|
22
|
Киевская
|
126073
|
52
|
2698
|
0
|
120504
|
62
|
Кировоградская
|
20411
|
3
|
814
|
3
|
18006
|
8
|
Луганская
|
26276
|
5
|
907
|
1
|
24398
|
1
|
Львовская
|
136466
|
19
|
3593
|
0
|
130377
|
48
|
Николаевская
|
69119
|
78
|
1815
|
0
|
66183
|
66
|
Одесская
|
139842
|
12
|
2922
|
0
|
132743
|
102
|
Полтавская
|
77195
|
3
|
1810
|
0
|
74051
|
1
|
Ровенская
|
78781
|
42
|
1185
|
1
|
76034
|
3
|
Сумская
|
77263
|
8
|
1298
|
0
|
74325
|
17
|
Тернопольская
|
69730
|
25
|
1182
|
0
|
67153
|
228
|
Харьковская
|
147390
|
10
|
3367
|
5
|
138618
|
350
|
Херсонская
|
35152
|
20
|
1095
|
0
|
32106
|
39
|
Хмельницкая
|
88267
|
4
|
1836
|
0
|
84530
|
14
|
Черкасская
|
81056
|
19
|
1263
|
0
|
76724
|
15
|
Черновицкая
|
79539
|
19
|
1777
|
1
|
76753
|
30
|
Черниговская
|
57080
|
4
|
1318
|
0
|
54465
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2215052 человека.
- Выздоровели — 2094971.
- Летальных случаев — 51215.