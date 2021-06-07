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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 7 июня зафиксирован 535 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1743 выздоровели. Был проведен 17 591 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

209125

87

5131

4

185282

231

Винницкая

70700

11

1673

1

67840

111

Волынская

61629

17

1166

0

58824

86

Днепропетровская

134384

47

4297

11

124942

133

Донецкая

89751

5

2278

0

85506

46

Житомирская

87961

29

1759

3

84930

44

Закарпатская

61807

8

1595

0

59295

20

Запорожская

103644

0

2370

0

98471

66

Ивано-Франковская

86411

8

2066

3

82911

22

Киевская

126073

52

2698

0

120504

62

Кировоградская

20411

3

814

3

18006

8

Луганская

26276

5

907

1

24398

1

Львовская

136466

19

3593

0

130377

48

Николаевская

69119

78

1815

0

66183

66

Одесская

139842

12

2922

0

132743

102

Полтавская

77195

3

1810

0

74051

1

Ровенская

78781

42

1185

1

76034

3

Сумская

77263

8

1298

0

74325

17

Тернопольская

69730

25

1182

0

67153

228

Харьковская

147390

10

3367

5

138618

350

Херсонская

35152

20

1095

0

32106

39

Хмельницкая

88267

4

1836

0

84530

14

Черкасская

81056

19

1263

0

76724

15

Черновицкая

79539

19

1777

1

76753

30

Черниговская

57080

4

1318

0

54465

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2215052 человека.
  • Выздоровели — 2094971.
  • Летальных случаев — 51215.

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