Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар и евро

Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар и евро

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 33 гривны.

В понедельник, 7 июня, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 7 июня:

  • Доллар США — 27,29 грн (минус 5 коп.).

  • Евро — 33,06 грн (минус 19 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 4 июня:

  • Доллар США — 27,20/27,40 грн.
  • Евро — 32,90/33,30 грн.

Антирекорды гривны:

  • Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
  • Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.