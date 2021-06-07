Без звания почетного доктора: КНУ планирует лишить Лукашка статуса

Лукашенко сделали почетным доктором КНУ 5 ноября 2009.

Сегодня, 7 июня, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планирует лишить статуса "почетный доктор" Александра Лукашенко.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

Во время Ученого совета сначала утвердят процедуру, а затем проголосуют за соответствующее решение. Университет будет лишать звания почетного доктора впервые за историю своего существования. До сих пор даже не существовало такой процедуры. Ее разработали три комиссии совета.

Основаниями для такого решения КНУ стало нарушение прав человека и неуважение к государству Украина. Ректор Владимир Бугров призвал Ученый совет ЗВО лишить Лукашенко этого статуса. По словам Бугрова, Александр Лукашенко "не является достойным звания почетного доктора, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета".

Новости Украины: КНУ имени Т. Шевченко разработал процедуру лишения звания почетного доктора

Как сообщалось, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.

Напомним, еще в августе прошлого года, после выборов президента Беларуси, когда Лукашенко якобы одержал победу, студенты и выпускники университета Шевченко просили отменить звание почетного доктора КНУ, которое ему присулилы в ноябре 2009 года. К тому Европейский Союз осудил выборы президента, назвав их "ни свободными, ни справедливыми". ЕС призвал немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных.

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