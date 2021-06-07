В течение суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 7 июня.

Неподалеку Песков противник дважды открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Широкино — с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское боевики применили ручные противотанковые, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет, отметили в штабе. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

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