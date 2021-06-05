В течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 5 июня.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Новгородское оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

"О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", — сообщили в штабе. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой.

По состоянию на утро 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся признать Россию стороной конфликта на Донбассе. Такой позиции придерживаются и представители Германии и Франции, не решились назвать Россию стороной конфликта во время последней встречи советников лидеров нормандского формата.

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