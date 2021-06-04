В течение суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов боевиков — ООС

Ситуацию в ООС называют контролируемой.
За прошедшие сутки, 3 июня, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 4 июня.
Впрочем, по состоянию на утро 4 июня зафиксирован одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Неподалеку Песков боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. "О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", — отметили в штабе. Ситуацию в зоне проведения ООС называют контролируемой украинскими военными.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся признать Россию стороной конфликта на Донбассе. Такой позиции придерживаются и представители Германии и Франции, не решились назвать Россию стороной конфликта во время последней встречи советников лидеров нормандского формата.