Разминирование на Донбассе продлится 25-30 лет - Алексей Резников

По словам вице-премьера, потери Украины от российской агрессии оцениваются в около $100 млрд, и этот объем увеличивается, ведь война продолжается.

Спасти экономику разрушенных войной территорий Донбасса можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Поэтому сейчас правительство аккумулирует международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры.



Об этом во время мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов" заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Акцент, по его словам, будет на создании территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, которые включают: налоговые и таможенные преференции; страхование военно-политических рисков; распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей; и упрощенные регуляции и институциональную поддержку.

"Мы последовательно упрощаем условия вступления в украинские университеты для детей с оккупированных территорий. И, несмотря на блокирование РФ пунктов пропуска, все больше детей приезжает по образовании. Мы максимально упрощаем доступ к сервисам и государственных услугам, переводим их в онлайн и цифру. Чтобы держать контакт, даже при заблокированной границе. Мы меняем формат поддержки вещания на оккупированные Россией и прилегающие районы. Ведь сначала на эти территории из пропагандистских медиа была контрабандой занесена враждебная идеология. А только потом пришли солдаты и танки. Это тот опыт, которым мы можем делиться", — отмечает Алексей Резников.

Например, по его словам, инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал, и его базу можно было бы создать именно в Украине, ведь у нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера.

Подытоживая, вице-премьер напомнил опыт Хорватии, который свидетельствует, что только разминирование продлится 25-30 лет после окончания войны.



"А на востоке Украины сейчас едва ли не самая заминированная территория в мире. Ментальная реинтеграция — это так же десятилетия. Отдельный вопрос — восстановление экономики. Потери Украины от российской агрессии эксперты оценивают в около $100 млрд. И этот объем увеличивается, ведь война продолжается", — резюмировал Резников.

Как сообщалось, Польша готова стать площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

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