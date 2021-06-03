Россия успешно применяет против Европы "тактику салями" — Алексей Резников

По словам вице-премьера, Украине говорят о поддержке, но строят "Северный поток-2", поставляют турбины в оккупированный Крыму, отказываются продавать нам оружие и советуют вести переговоры с агрессором.

В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО была провозглашена политика открытых дверей для Украины и Грузии. С тех пор не было сделано ночи, чтобы "вывести из России". Зато Россия напала на Грузию, потом — на Украину. Россия поглощает Беларусь, зажимает три страны Балтии между диктатурой и "Северным потоком-2". Польша уже окружена с двух сторон.

Об этом во время мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов" заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я спрашиваю: какую Россию вы боитесь расстроить? Ту, которая на глазах всего мира стянула к нашим границам военную армаду, до сих пор ее не увела, несмотря на обещания? Ту, которая за 7 лет превратила оккупирован Крым на крепость, полностью изменила баланс сил на Черном море и меняет его на Балканах, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на всем Средиземноморском пространстве. Или ту, которая грубо нарушила Будапештский меморандум и перечеркнула свои обязательства", — отмечает Алексей Резников.



По его словам, когда Россия сбила Boeing рейса MH17 на Востоке Украины, считалось, что это где-то далеко. А теперь вдохновленный Москвой белорусский глава уже перехватывает гражданские европейские самолеты. Выглядит так, что стратегия "не раздражать" имеет противоположный результат.



"Разве нет? Россия успешно применяет против Европы "тактику салями". Продвигаясь маленькими шагами там, где не получает отпора. Мой вопрос — вы надеетесь, что Россия остановится? Что или кто ее остановит? Зачем ей вообще останавливаться, если она всегда может назначить министра европейской страны в наблюдательный совет какой-то государственной компании. На этом фоне ЕС держит нас на расстоянии. Мотивируя, что мы несовершенны. Вопрос — среди 13 стран, которые были приняты в ЕС с 2004 года, все были совершенны? Особенно — на момент обеспечения им европейской перспективы? ", — спрашивает вицепремьер.



Алексей Резников констатирует, что за последние 2 года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Причем наибольшее снижение, по его словам, в регионах, где эта поддержка всегда была высокой, а также среди молодежи, которая всегда была проевропейской.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявлял, что Германия и Франция ослабляют свои позиции по давлению на Российскую Федерацию. Он считает, что причиной уменьшения давления Берлина, в частности, является экономическое давление по санкционной политике в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

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