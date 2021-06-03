Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков

Экспертизу прошли два клипа — "Розовое вино – 2" и Family.

Известного российского рэпера Моргенштерна, которого внесли в "черный список" Минкульта, оштрафовали на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков.

Так, 3 июня в московском суде состоялось заседание, передает Telegram канал "Культурная прачечная". Экспертиза нашла предмет пропаганды в двух клипах – "Розовое вино - 2" и Family.

Наказание звезду не слишком и расстроило. Он отметил, что такую сумму сжег четыре года назад ради хайпа, а теперь снова всего за 100 000 о нем говорит вся страна.

Интересно, что Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна — Ред.) обратился за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину. Артист заплатил ему немалый гонорар, да еще и подарил юристу дорогое авто — BMW X5 M Competition за более чем 14 миллионов.

Вскоре исполнитель вышел в прямой эфир своего Instagram и прокомментировал упреки о том, что он "портит" молодое поколение.

"Все, что вы видите — это образ, лирический герой. Да, он об этом поет, но в жизни он вряд ли это делает. Почему я должен объяснять это вашим детям? В том, что они вырастут долбо***ми, виноват не я, а вы. Или воспитывайте их, или продолжайте дальше кричать, какой плохой Моргенштерн, а на детей своих х** забейте", — отметил скандальный певец.

Напомним, не так давно Моргенштерн отреагировал на внесение его в "черный список" Минкульта. Впоследствии в СБУ объяснили, почему рэпер попал в список.

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