Розмінування на Донбасі триватиме 25-30 років - Олексій Резніков

За словами віцепрем’єра, втрати України від російської агресії оцінюються у близько $100 млрд, і цей обсяг збільшується, адже війна триває.

Врятувати економіку зруйнованих війною територій Донбасу можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних та донорських ресурсів для цього недостатньо. Тому зараз уряд акумулює міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури.



Про це під час заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів" заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



Акцент, за його словами, буде на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, які включатимуть: податкові та митні преференції; страхування військово-політичних ризиків; поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів; та спрощені регуляції та інституційну підтримку.

"Ми послідовно спрощуємо умови вступу до українських університетів для дітей з окупованих територій. І, незважаючи на блокування РФ пунктів перетину, все більше дітей приїздить за освітою. Ми максимально спрощуємо доступ до сервісів і державних послуг, переводимо їх в онлайн та цифру. Щоб тримати контакт, навіть при заблокованому кордоні. Ми змінюємо формат підтримки мовлення на окуповані Росією та прилеглі райони. Адже спочатку на ці території через пропагандистські медіа було контрабандою занесено ворожу ідеологію. А тільки потім прийшли солдати і танки. Це той досвід, яким ми можемо ділитися", - зазначає Олексій Резніков.

Наприклад, за його словами, інструментом захисту Європи від пропаганди і дезінформації міг би стати загальноєвропейський російськомовний телеканал, і його базу можна було б створити саме в Україні, адже у нас є фахівці, досвід, розуміння, з ким ми маємо справу, і немає мовного бар’єру.

Підсумовуючи, віцепрем’єр нагадав досвід Хорватії, який свідчить, що тільки розмінування триватиме 25-30 років після закінчення війни.



"А на сході України зараз чи не найбільш замінована територія у світі. Ментальна реінтеграція – це так само десятиліття. Окреме питання – відновлення економіки. Втрати України від російської агресії експерти оцінюють у близько $100 млрд. І цей обсяг збільшується, адже війна триває", - резюмував Резніков.

Як повідомлялося, Польща готова стати майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі.

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