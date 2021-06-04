Протягом доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів бойовиків - ООС

Ситуацію в ООС називають контрольованою.

Протягом минулої доби, 3 червня, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 4 червня.

Утім, станом на ранок 4 червня зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. "Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - наголосили у штабі. Ситуацію в зоні проведення ООС називають контрольованою українськими військовими.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Такої позиції дотримуються й представники Німеччини і Франції, які не наважилися назвати Росію стороною конфлікту під час останньої зустрічі радників лідерів нормандського формату.

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