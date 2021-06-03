Окопи, багнюка і змії: в яких умовах боронять Україну від бойовиків військові ООС в селищі Широкине

За останні 10 місяців від куль снайперів загинуло понад 20 українських воїнів на Донбасі.

На Донбасі вже друга доба без обстрілів. Бійці пов’язують зниження активності ворога з погодою, бо рясні дощі заливають окопи і примушують бойовиків до перерви.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

Курортне селище Широкине з роками стає ще більш занедбаним - нині там лише іржавіють машини і руйнуються покинуті будинки.

Боєць Денис, який вже кілька місяців як місцевий, каже, що швидко відбудувати селище не вдасться, якщо навіть скінчиться війна. За його словами, для цього знадобиться чимало років. Просто пройти селом зараз вже нелегке завдання, адже окрім багнюки, навколо ще й окопи.

Боєць на псевдо "Соломка" доповідає, що противник в них тихий, хоча за ті кілька місяців, що вони тут, встиг стріляти у них із мінометів, із гранатометів та стрілецької зброї.

Тепло додало ще одну складність, адже там водяться змії, але борються з ними цуценята - граються і ловлять плазунів.

А от бійця Толю у розтрощеному селі найбільше здивувала кількість квітів. Його також щодня тішить вид на море - його здалеку видно лише трохи, не скупаєшся, але для 21-річного хлопця - це несподіване здійснення мрії.

"Це перший раз, коли море побачив, у мене була мрія на море поїхати, але не думав, що мрія може так буквально здійснитись – доля вона така", - каже юнак.

Новини з фронту: на Донбасі другу добу поспіль немає обстрілів, а рясні дощі заливають окопи

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що за час так званого всеосяжного "перемир'я" на Донбасі снайпери бойовиків вбили 23 українських військових. Окрім загиблих, маємо ще й 12 поранених від снайперського вогню за останні 10 місяців.

Ворожих снайперів, каже Хомчак, на окуповану територію привозять із Росії. І, за офіційними даними, від кінця липня вони стріляли щонайменше пів сотні разів.

Новини з фронту: за час "всеосяжного перемир'я" снайпери бойовиків вбили 23 українських військових

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