У Бразилії вакцинували від коронавірусу ціле місто: які результати експерименту

У місті живе 45 тисяч осіб.

У Бразилії заради експерименту вакцинували від коронавірусу ціле місто.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

У Серрані смертність від COVID-19 знизилася на 95% після того, як майже всі дорослі були вакциновані. Експеримент проводився в місті з населенням 45 тисяч людей від лютого до квітня Інститутом Бутантан, який виробляє вакцину CoronaVac, розроблену китайською Sinovac Biotech. За словами дослідників, нещеплені мешканці також були захищені скороченням циркуляції вірусу. Саме тому, знизилася кількість випадків захворювання серед дітей і підлітків, які не отримували щеплення.



Тим часом Велика Британія готується від 21 червня остаточно скасувати локдаун. Вакцинальна кампанія там йде помітно швидше, ніж у більшості інших країн. Обидва уколи вакцини від коронавірусу отримала вже майже половина дорослого населення - більш як 25 млн людей. Щонайменше одне щеплення зробили вже майже 40 млн - це близько 75% дорослого населення

Естонії дозволили не носити маски в приміщеннях. Естонська влада вирішила пом’якшити карантинні заходи завдяки активній вакцинації та зниженню рівня зараження. Обов’язок носити маски замінять на рекомендацію. Проте роботодавці мають право вимагати від своїх працівників або клієнтів використовувати такий захист. Обов’язковими маски залишаться в лікарнях.

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