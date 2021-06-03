На турнірі IEM Summer 2021 із CS:GO розіграють $250 000

На IEM Summer 2021 із CS:GO зіграють команди Virtus.pro, Gambit Esports і Team Spirit.

3–13 червня відбудеться турнір Intel Extreme Masters Season XVI – Summer (IEM Summer 2021) із CS:GO. На ньому 16 європейських команд розіграють призовий фонд у $250 тис. Його розподіл за місцями:

1-ше місце – $100 тис.

2-ге місце – $42 тис.

3-4 місця – $20 тис.

5-6 місця – $10 тис.

7-8 місця – $6 тис.

9-12 місця – $5 тис.

13-16 місця – $4 тис.

На турнірі виступить три команди, які представляють східноєвропейський регіон, – Virtus.pro, Gambit Esports і Team Spirit.

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На груповій стадії колективи розділені на Group A та Group B. У групі A матчі стартують 3 червня о 13:00 за київським часом, Gambit Esports зіграє проти Sprout, а Team Vitality – проти Complexity Gaming. О 14:10 розпочнуться ігри між Astralis і FunPlus Phoenix, а також Extra Salt і G2 Esports.

У групі B перші матчі призначені на 15:20, вони відбудуться між Heroic і Imperial Esports, а також Evil Geniuses і Team Spirit. О 16:30 стартують протистояння між Ninjas in Pyjamas і OG, а також Fnatic і Virtus.pro.

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