В Бразилии вакцинировали от коронавируса целый город: какие результаты эксперимента

В городе живет 45 000 человек.

В Бразилии ради эксперимента вакцинировали от коронавируса целый город.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Серрано смертность от COVID-19 снизилась на 95% после того, как почти все взрослые были вакцинированы. Эксперимент проводился в городе с населением 45 000 человек с февраля по апрель Институтом Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech. По словам исследователей, непривитые жители также были защищены сокращением циркуляции вируса. Именно поэтому, снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, не получали прививки.



Между тем Великобритания готовится от 21 июня окончательно отменить локдаун. Прививочная кампания там идет заметно быстрее, чем в большинстве других стран. Оба уколы вакцины от коронавируса получила уже почти половина взрослого населения — более 25 млн человек. По меньшей мере одну прививку сделали уже почти 40 млн — это около 75% взрослого населения

Эстонии разрешили не носить маски в помещениях. Эстонские власти решили смягчить карантинные мероприятия благодаря активной вакцинации и снижению уровня заражения. Обязанность носить маски заменят на рекомендацию. Однако работодатели имеют право требовать от своих работников или клиентов использовать такую защиту. Обязательными маски останутся в больницах.

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