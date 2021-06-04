День безневинних жертв: Україна вперше вшановує пам'ять дітей, які загинули від збройної агресії РФ

Жертвами війни за сім років стали 232 дитини.

День безневинних жертв. 4 червня 2021 року Україна вперше вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

За даними ООН, за сім років війни таких - 232 дитини. Обстріли забрали життя 93 малюків. Інциденти, пов'язані з вибухівками, вбили 44 неповнолітніх. У трагедії з малазійським боїнгом загинули 80 дітей.

Одна з перших жертв бойовиків на Донбасі - 16-річний Степан Чубенко. Хлопець жив в Краматорську, виходив на мітинги, знімав прапор так званої "ДНР" із міської площі міста. Зник на вокзалі в Донецьку влітку 2014 року, коли повертався з Києва. Як стало відомо згодом: його затримали за жовто-блакитну стрічку на портфелі. Троє бойовиків самопроголошеної "ДНР" спочатку катували хлопця, а потім розстріляли.

Новини України: вперше вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії

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