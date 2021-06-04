Тетяна просить фінансової допомоги на своє лікування

Жінка бореться із онкологією.

Пономаренко Тетяні в березні 2020 року дізналась від лікарів про рак шкіри і відтоді почала боротьбу за життя.

«Мамі після видалення злоякісної родимки лікарі поставили діагноз меланома шкіри верхніх кінцівок, через 3 місяці хвороба прогресувала і дала метастази в лімфовузли лівої руки, було зроблено ще одну операцію. За 5 місяців після останньої операції та після стандартного лікування, хвороба повертається знову і з новими пухлинами», - розповідає донька Тетяни.

Хіміотерапія при такому виді раку зовсім не допомагає. Для результативного лікування, щоб припинити прогрес хвороби, потрібно препарати таргетної терапії.

«Річний курс лікування коштує щонайменше 48 000 $, курс розділений на 12 циклів кожен цикл коштує близько 4 000 $, така велика сума для нас непідйомна. Ми намагалися самотужки подолати хворобу, але зараз ресурс моральний та фінансовий вичерпався, тому змушені звернутися до людей, це наша остання надія на порятунок», - каже донька Тетяни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанку 5168 7427 3182 6461 Пономаренко Тетяна Миколаївна,

Монобанк 4441 1144 1098 2928 Пономаренко Ірина Анатоліївна

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