Татьяна просит финансовой помощи на свое лечение

Женщина борется с онкологией.

Пономаренко Татьяне в марте 2020 узнала от врачей о раке кожи и с тех пор начала борьбу за жизнь.

«Маме после удаления злокачественной родинки врачи поставили диагноз меланома кожи верхних конечностей, через 3 месяца болезнь прогрессировала и дала метастазы в лимфоузлы левой руки, было сделано еще одну операцию. Через 5 месяцев после последней операции и после стандартного лечения, болезнь возвращается снова и с новыми опухолями», — рассказывает дочь Татьяны.

Химиотерапия при данном виде рака совсем не помогает. Для результативного лечения, чтобы прекратить прогрессирование болезни, нужно препараты таргетной терапии.

«Годовой курс лечения стоит минимум 48000 $, курс разделен на 12 циклов каждый цикл стоит около 4000 $, такая большая сумма для нас неподъемная. Мы пытались самостоятельно преодолеть болезнь, но сейчас ресурс моральный и финансовый иссяк, поэтому вынуждены обратиться к людям, это наша последняя надежда на спасение», — говорит дочь Татьяны.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 5168 7427 3182 6461 Пономаренко Татьяна Николаевна,

Монобанк 4441 1144 1098 2928 Пономаренко Ирина Анатольевна

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