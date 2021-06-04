Зеленський скликав РНБО: що розглянуть сьогодні

На порядку денному є вісім питань

Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання сьогодні, 4 червня.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 червня.

На порядку денному є вісім питань. Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Утім, Офіс президента анонсує лише одне з них - це співробітництво України з НАТО.

Тим часом вже є інформація, що під час засідання можуть розглядати земельну реформу, а також питання щодо санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. В Міністерстві закордонних справ України вже підготували пакет санкцій, а затвердити його має саме РНБО.

Новини України: РНБО збереться, щоб обговорити співробітництво з НАТО

Як повідомлялося, 15 травня РНБО ухвалила нові санкції проти майже 700 осіб – "злодіїв у законі" та іноземних "кримінальних авторитетів". Санкції, застосовані до злодіїв у законі, зокрема, це блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграції.

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