Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июня

С начала пандемии заболело 2213580 человек.

В Украине по состоянию на утро субботы 5 июня зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 86 человек. Выздоровели 8330 человека. Осуществлено 60421 тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 497.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 497 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 47 случаев;

Днепропетровская область — 128 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 39 случаев;

Закарпатская область — 50 случаев;

Запорожская область — 138 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 98 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 23 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 40 случаев;

Харьковская область — 116 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 36 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2213580 человек;

выздоровели — 2088712 человек;

летальных случаев — 51140.

Как сообщалось, накануне, 4 июня было зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек.

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