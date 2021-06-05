Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июня

С начала пандемии заболело 2213580 человек.
В Украине по состоянию на утро субботы 5 июня зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 86 человек. Выздоровели 8330 человека. Осуществлено 60421 тестирования.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 497.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 497 случаев;
- Винницкая область — 35 случаев;
- Волынская область — 47 случаев;
- Днепропетровская область — 128 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 39 случаев;
- Закарпатская область — 50 случаев;
- Запорожская область — 138 случаев;
- Ивано-Франковская область — 25 случаев;
- Киевская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 22 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 98 случаев;
- Николаевская область — 72 случая;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 40 случаев;
- Харьковская область — 116 случаев;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черновицкая область — 36 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2213580 человек;
- выздоровели — 2088712 человек;
- летальных случаев — 51140.
Как сообщалось, накануне, 4 июня было зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек.