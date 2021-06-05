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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июня

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июня

Associated Press

С начала пандемии заболело 2213580 человек.

В Украине по состоянию на утро субботы 5 июня зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 86 человек. Выздоровели 8330 человека. Осуществлено 60421 тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 497.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 497 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 47 случаев;
  • Днепропетровская область — 128 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 39 случаев;
  • Закарпатская область — 50 случаев;
  • Запорожская область — 138 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 25 случаев;
  • Киевская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 98 случаев;
  • Николаевская область — 72 случая;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 40 случаев;
  • Харьковская область — 116 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 36 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2213580 человек;
  • выздоровели — 2088712 человек;
  • летальных случаев — 51140.

Как сообщалось, накануне, 4 июня было зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек.

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