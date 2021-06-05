Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 червня

Від початку пандемії захворіло 2 213 580 осіб.
В Україні станом на ранок суботи, 5 червня зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 86 людей. Одужало 8 330 осіб. Здійснено 60 421 тестування.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві - 497.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 497 випадків;
- Вінницька область – 35 випадків;
- Волинська область – 47 випадків;
- Дніпропетровська область – 128 випадків;
- Донецька область – 56 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 50 випадків;
- Запорізька область – 138 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 випадків;
- Київська область – 160 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 98 випадків;
- Миколаївська область – 72 випадки;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 40 випадків;
- Харківська область – 116 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 34 випадки;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 36 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 213 580 осіб;
- одужало – 2 088 712 осіб;
- летальних випадків – 51 140.
Як повідомлялося, напередодні, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом минулої доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа.