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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 червня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 червня

Associated Press

Від початку пандемії захворіло 2 213 580 осіб.

В Україні станом на ранок суботи, 5 червня зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 86 людей. Одужало 8 330 осіб. Здійснено 60 421 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві - 497.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 497 випадків;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 47 випадків;
  • Дніпропетровська область – 128 випадків;
  • Донецька область – 56 випадків;
  • Житомирська область – 39 випадків;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 138 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 випадків;
  • Київська область – 160 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 98 випадків;
  • Миколаївська область – 72 випадки;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 40 випадків;
  • Харківська область – 116 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 34 випадки;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 36 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків. 

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 213 580 осіб;
  •  одужало – 2 088 712 осіб;
  • летальних випадків – 51 140.

Як повідомлялося, напередодні, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом минулої доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа.

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