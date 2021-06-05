Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 червня

Від початку пандемії захворіло 2 213 580 осіб.

В Україні станом на ранок суботи, 5 червня зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 86 людей. Одужало 8 330 осіб. Здійснено 60 421 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві - 497.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 497 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 47 випадків;

Дніпропетровська область – 128 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 138 випадків;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 160 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 98 випадків;

Миколаївська область – 72 випадки;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 40 випадків;

Харківська область – 116 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 34 випадки;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 36 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 213 580 осіб;

одужало – 2 088 712 осіб;

летальних випадків – 51 140.

Як повідомлялося, напередодні, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом минулої доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа.

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