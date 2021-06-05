Протягом доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Протягом минулої доби, 4 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 5 червня.

Неподалік населених пунктів Піски та Новгородське окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили у штабі. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою.

Станом на ранок 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Такої позиції дотримуються й представники Німеччини і Франції, які не наважилися назвати Росію стороною конфлікту під час останньої зустрічі радників лідерів нормандського формату.

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