Протягом доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Протягом минулої доби, 6 червня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 7 червня.

Неподалік Пісків противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі Широкиного - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське бойовики застосували ручні протитанкові, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає, наголосили у штабі. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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