В Пакистане столкнулись два пассажирских поезда: не менее 30 погибших

Один из поездов сошел с рельсов, а в него врезался другой.

На юге Пакистана столкнулись два пассажирских поезда.

Об этом роповилы в ТСН.Ранок 7 июня.

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Сейчас известно о как минимум 30 погибших. Спасатели говорят, что их количество может возрасти, ведь под обломками остаются люди. Сколько человек ранены — неизвестно.

По предварительной информации, один из поездов сошел с рельсов, а в него врезался другой. На месте работают медики и полиция. Что стало причиной катастрофы, выясняют.

Новости мира: в Пакистане столкнулись два пассажирских поезда

Как сообщалось ранее, в юго-западном пакистанском городе Чаман произошел теракт. Взорвалось, когда по дороге ехал автомобиль с местным политиком. В результате взрыва он не пострадал. Зато взрыв унес жизни шести человек. Кроме того, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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