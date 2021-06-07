В Пакистане столкнулись два пассажирских поезда: не менее 30 погибших

Один из поездов сошел с рельсов, а в него врезался другой.
На юге Пакистана столкнулись два пассажирских поезда.
Об этом роповилы в ТСН.Ранок 7 июня.
Сейчас известно о как минимум 30 погибших. Спасатели говорят, что их количество может возрасти, ведь под обломками остаются люди. Сколько человек ранены — неизвестно.
По предварительной информации, один из поездов сошел с рельсов, а в него врезался другой. На месте работают медики и полиция. Что стало причиной катастрофы, выясняют.
Как сообщалось ранее, в юго-западном пакистанском городе Чаман произошел теракт. Взорвалось, когда по дороге ехал автомобиль с местным политиком. В результате взрыва он не пострадал. Зато взрыв унес жизни шести человек. Кроме того, 15 получили ранения различной степени тяжести.