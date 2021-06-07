В Польше оборвался лифт с украинскими рабочими

Украинцы красили шахту лифта.

Двое украинцев травмировались в польском городе Лодзь.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

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В Лодзе в жилом доме сорвался лифт с 15 этажа. Пострадавшие — рабочие, которым 41 и 42 года. Они красили шахту лифта и стояли на крыше кабины, когда и полетела вниз с высоты 40 метров. От неминуемой смерти украинском спас тормозной механизм лифта: он таки сработал.

Один из мужчин получил серьезные травмы, его состояние тяжелое. У другого рабочего травма головы, сообщают местные СМИ. Причины аварии выясняются.

Как сообщалось, польские пограничники задержали 28 человек, которые организовали незаконную миграцию через польско-украинскую границу и легализации Украинской в Польше. Среди задержанных - 23 поляков и 5 украинский.

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