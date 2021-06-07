У Польщі обірвався ліфт з українськими робітниками

Українці фарбували шахту ліфта.

Двоє українців травмувалися у польському місті Лодзь.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

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У Лодзі в житловому будинку зірвався ліфт з 15 поверху. Потерпілі - робітники, яким 41 та 42 роки. Вони фарбували шахту ліфта і стояли на даху кабіни, коли та полетіла донизу з висоти 40 метрів. Від неминучої смерті українців врятував гальмівний механізм ліфта: він таки спрацював.

Один із чоловіків зазнав серйозних травм, його стан важкий. У іншого робітника травма голови, повідомляють місцеві ЗМІ. Причини аварії наразі з'ясовують.

Як повідомлялося, польські прикордонники затримали 28 осіб, які організували незаконну міграцію через польсько-український кордон та легалізацію українців у Польщі. Серед затриманих - 23 поляків та 5 українців.

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