Под Полтавой трехлетний мальчик вылил на себя кипяток

Пострадавший ребенок в реанимации.

В Кременчуге Полтавской области маленький ребенок попал в больницу. В 3-летнего мальчика ожоги тела.

Об этом сообщает местное издание со ссылкой на службу оперконтроля мэрии Кременчуга.

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Известно, что несчастный случай с ребенком произошел вчера, 6 июня. Отмечается, что мальчик вылил на себя кипяток.

В результате ребенка госпитализировали в местную больницу. Медики диагностировали у пострадавшего термический ожог лица, шеи, рук. Повреждения до 12%, диагностировано второй степень ожогов.

Госпитализированный находится в реанимационном отделении.

Напомним, ранее в Кременчуге с годовалым ребенком произошел несчастный случай. Младенец получил ожоги ног.

А в Черновицкой области 1-летняя девочка случайно вылила на себя горячее молоко, из-за чего получила ожоги.

Как сообщалось, в Винницкой области в больницу доставили 4-летнего ребенка с сильными ожогами. Предварительно, малыш играл со спичками, и на нем загорелась синтетическая одежда.

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